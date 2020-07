Sala: “giusto che un dipendente milanese guadagni più di uno calabrese” (Di sabato 11 luglio 2020) Sono le parole pronunciate dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel corso di una diretta Facebook con i Giovani democratici. La Calabria presa ad esempio per il Sud in generale. Il sindaco di Milano cita la Calabria per rappresentare il Sud in generale, ma ai calabresi non è piaciuto. E a dire le esternazioni del primo cittadino ai giovani democratici, non sono piaciute a molti. Il suo ragionamento partirebbe da un dato di fatto: è giusto che un dipendente pubblico guadagni di più al Nord che al Sud perchè in meridione il costo della vita è più basso rispetto al settentrione. Ragionamento discutibile, che Sala ha cercato di spiegare usando la forma contraria: “sbagliato che un dipendente pubblico guadagni gli stessi ... Leggi su chenews

RaiRadio2 : ?? Però, (che cosa vuol dire però?) Mi sveglio col piede sinistro Quello giusto ?? @InArteMorgan sul palco della s… - ddojefrittur : RT @ScorpioAngel_: Giusto che a Milano , che siamo Sarchiaponi e teniamo il Pil , la pizza fritta costi il doppio rispetto ‘ncopp e Camaldo… - uerterina : @uerterina quindi grandissimi babbi di minchia che “Sala non è responsabile” siete così scemi che è giusto difendiate la sua politica fascia - dav_ucci : RT @PornoNoblogs: 'Sala leghista' ora si può dire senza timore di smentite giusto? - ScorpioAngel_ : Giusto che a Milano , che siamo Sarchiaponi e teniamo il Pil , la pizza fritta costi il doppio rispetto ‘ncopp e Ca… -

