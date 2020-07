Pisa, movida violenta: colpito di notte con una bottigliata al volto (Di sabato 11 luglio 2020) colpito da una bottigliata al volto per una lite per futili motivi. Un 23enne è stato aggredito nella notte tra venerdì e sabato in piazza delle Vettovaglie a Pisa. In un weekend come tanti in una ... Leggi su lanazione

