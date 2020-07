Parma, D’Aversa: “Bisogna ritrovare fame e cattiveria” (Di sabato 11 luglio 2020) Altro intreccio emiliano nella 32esima giornata di campionato. Domenica alle 19.30 al Tardini andrà in scena Parma - Bologna e Roberto D'Aversa in conferenza stampa ha annunciato il ritorno di Roberto Inglese dopo un lungo stop.D'AVERSA: "BISOGNA ritrovare LA fame"caption id="attachment 716363" align="alignnone" width="300" D'Aversa (getty images)/captionQueste le sue parole in conferenza: "Quello che conta è l’interpretazione, il voler portare a casa il risultato, quella fame che ci ha portato a conquistare 39 punti ma che non significa aver già raggiunto il nostro obiettivo. Bisogna far sì che si ritorni in campo con quella determinazione, con quella cattiveria e con quella concentrazione perché quello che si sta concedendo, spesso e volentieri, si sta concedendo per ... Leggi su itasportpress

