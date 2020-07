Napoletano positivo in ospedale, scatta l’allarme in Molise (Di sabato 11 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIsernia – Si ferma, dopo 15 giorni, il trend positivo del Molise. Nella regione, infatti, è stato riscontrato un nuovo caso di positività al covid-19. Un cittadino campano, della provincia di Napoli, dopo essersi recato al Pronto Soccorso dell’ospedale “Veneziale” di Isernia per un intervento ortopedico, è stato sottoposto a tampone che ha dato esito positivo. Successivamente è stato ricoverato in malattie infettive all’ospedale Cardarelli di Campobasso. L’Asrem sta effettuando tutte le verifiche del caso. L'articolo Napoletano positivo in ospedale, scatta l’allarme in Molise proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Coronavirus - altro positivo nel Napoletano : "Ancora troppi assembramenti" Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – Dopo la notizia di un nuovo caso positivo al Covid19 a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, il sindaco Giorgio Zinno richiama alla prudenza: "Il virus è ancora ...

