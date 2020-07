LIVE F1, Qualifiche GP Stiria 2020 in diretta: inizio ore 15.00 (Di sabato 11 luglio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Qualifiche GP Stiria 2020 Red Bull Ring, seconda prova del Mondiale di F1 14.16 – In questo momento non sta piovendo sulla pista austriaca, quindi si proveranno a disputare le Qualifiche su pista bagnata 12.46 – Buon pomeriggio appassionati di SuperNews e benvenuti alla diretta scritta delle Qualifiche del GP Stiria 2020. Forte maltempo sul Red Bull Ring e la FP3 è stata cancellata. A rischio anche la lotta per la pole position, al momento FP3 has been cancelled. More updates to follow.#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/0FGWag2ADF — Formula 1 (@F1) July 11, 2020 F1, GP Stiria 2020: i risultati delle prime due sessioni di ... Leggi su news.superscommesse

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Qualifiche F1, GP d'Austria (Stiria) qualifiche in diretta live da Spielberg. Pioggia, FP3 cancellate Sky Sport DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche Gp Stiria 2020: condizioni climatiche in miglioramento!

Si sta aprendo uno spiraglio per la disputa delle qualifiche sul circuito di Spielberg che domani ospiterà il primo (e forse unico) Gran Premio di Stiria, secondo appuntamento del mondiale 2020 di For ...

E ORA CHE SUCCEDE? - Terza sessione di prove libere cancellata ufficialmente a causa della pioggia al Red Bull Ring. Ora da capire se e quando si correranno le qualifiche: sono in programma alle 15, m ...

