Lecce, il tecnico Fabio Liverani:” Lecce, teniamo accesa la scintilla anche a Cagliari”. (Di sabato 11 luglio 2020) Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha parlato ai canali ufficiali del club giallorosso nella consueta conferenza prima della gara col Cagliari di Zenga, in programma domani alle 19:30 alla Sardegna Arena. Ecco le sue parole:” Era necessaria la scintilla, ma ora teniamo acceso quel fuoco anche domani a Cagliari. Le partite diventano sempre meno e i punti si fanno sempre più pesanti, bisogna farli. Cerchiamo continuità, di prestazione, ma soprattutto di risultato. Dobbiamo volerlo fortemente, per questo dobbiamo avere la consapevolezza di poter far punti ovunque. Sono certo che possiamo farlo”. Il tecnico romano prosegue:” Il vero Lecce ... Leggi su news.superscommesse

sportface2016 : #SerieA | #Lecce, le dichiarazioni del tecnico Fabio #Liverani alla vigilia della gara contro il #Cagliari - sportli26181512 : #Lecce, Liverani: 'A Cagliari ci sarà da soffrire, ma voglio far punti': Il tecnico giallorosso: 'Con la Lazio è ar… - sportli26181512 : #Spal, Di Biagio: 'A Genova per vincere, in tutti i modi': Il tecnico: 'So che riprendere il Lecce è utopia, ma vog… - sportli26181512 : Inzaghi: 'Lazio, nessun alibi. Serve spensieratezza per tornare a vincere': Nella vigilia del match contro il Sassu… - Dalla_SerieA : Lecce, Liverani: 'E' la vittoria della scintilla, conta più di tre punti' - -