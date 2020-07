Dimenticate questa Charlene di Monaco: la principessa cambia look per l’estate ed è più bella che mai (Di sabato 11 luglio 2020) Charlene di Monaco, anche l’occhio vuole la sua parte. Finito il periodo di lockdown, anche la principessa ha fatto la sua prima uscita pubblica in vesti che hanno sicuramente sorpreso tutti. Come Meghan Merkle, anche Charlen ha deciso di non sfilare tra la gente sui tacchi a spillo e concedersi la comodità di indossare jeans skinny e sneakers bianche. Oggi arriva anche la nuova acconciatura. In puro stile anni ’70, Charlene di Monaco è apparsa nella bellezza di tutta la sua semplicità. Il tempo trascrorso in isolamento forzato ha permesso anche alla principessa di prendere una pausa e dedicarsi sia ai gemellini che a se stessa. Nulla di appariscente dunque, Charlene ha scelto di mostrarsi in jeans e scarpe casual, seppur con eleganza e ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Dimenticate questa Taranto, il vescovo al governo: "Non dimenticate questa città" La Repubblica Probabili formazioni Brescia Roma/ Quote: Tonali-Pellegrini, giovane duello italiano

Coronavirus, ultime notizie: paura nel Modenese, sette casi di contagio in una ditta di carni

Probabili formazioni Brescia Roma: quote e ultime notizie su moduli e titolari per l'anticipo della 32^ giornata di Serie A allo stadio Rigamonti. Edin Dzeko (Foto LaPresse) Scegliamo un duello giovan ...