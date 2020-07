Caso Dentix: chiude dopo lockdown ma in molti avevano già pagato (Di sabato 11 luglio 2020) E’ da ormai qualche anno che piccole e grandi catene odontoiatriche attive in Italia si dedicano a spostamenti poco trasparenti: spesso dichiarano fallimento e spariscono con i proventi. Tra queste, anche la catena spagnola Dentix, mai più riaperta dopo il lockdown. Da qualche anno starebbe prendendo piede una nuova tendenza tra le catene odontoiatriche piccole … L'articolo Caso Dentix: chiude dopo lockdown ma in molti avevano già pagato proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Caso Dentix Dentisti, in Italia non si rispettano le regole: il caso Dentix Corriere della Sera Caso Dentix, l’UgCons prepara una denuncia per truffa aggravata

Il pool di legali di UgCons Romagna, guidati dall’avvocato Francesco Minutillo, da lunedì prossimo apriranno le sottoscrizioni per procedere penalmente in tribunale contro Dentix Italia. Truffa aggrav ...

Beffati di Dentix, l’associazione dentisti offre aiuto legale gratis

LUCCA. Caso Dentix, l’associazione nazionale dentisti italiana offrirà assistenza legale gratuita ai clienti della catena. La decisione è stata presa dall’esecutivo nazionale di Andi ed è stata comuni ...

