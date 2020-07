Vicepresidente Uefa: “Non è pensabile riaprire gli stadi ora” (Di venerdì 10 luglio 2020) Michele Uva, Vicepresidente Uefa, è intervenuto per parlare della prossima Champions League ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “La direzione è quella di finire la stagione di Champions League ed Europa League a porte chiuse. Bisogna rispettare i protocolli dei governi. Aprire le porte vorrebbe dire aprire flussi di tifosi tra varie nazioni, cosa che ad oggi non è ipotizzabile. Questa è una formula nuova, forzata, ma ci dà il sorriso di vedere il calcio ad altissimo livello e l’assegnazione di due coppe bramate dalle squadre”. L'articolo Vicepresidente Uefa: “Non è pensabile riaprire gli stadi ora” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

