Versamento contributi volontari per accedere alla pensione: quando si può? (Di venerdì 10 luglio 2020) Per chi, prima di raggiungere il requisito contributivo utile per l'accesso alla pensione, decide di smettere di lavorare vi è la possibilità di versare i contributi volontari per il raggiungimento dei contributi necessari. Ma è bene precisare subito che il Versamento dei contributi volontari non permette l'accesso alla pensione prima del previsto. Vediamo perchè. contributi volontari per accedere alla pensione Una lettrice, in merito ai contributi volontari, chiede: Buongiorno.Sono un'insegnante di scuola primaria.Ho compiuto 60 anni e al ...

