Venezia, l’abbraccio degli abitanti dell’isola di Pellestrina a Conte: “Grazie di essere tornato”. Lui: “Qui per risolvere i problemi” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Noi ci siamo, dobbiamo fare di tutto per risolvere problemi. Mi ricordo bene: l’ultima volta, quando sono venuto, mi ricordo le cose allagate”. Così il premier, Giuseppe Conte, durante la visita all’isola di Pellestrina, a Venezia, fra le più colpite dall’acqua alta dell’autunno scorso. Il capo del governo è passato a salutare gli abitanti e si è intrattenuto anche con alcuni operai al lavoro. “Ci ha detto che non ci avrebbe dimenticato ed è stato di parola”, dice rivolto al capo del governo un residente ripreso in un video diffuso dalla pagina Instagram di Conte. Conte nella sua visita, che ha seguito la prova tecnica del Mose, è stato accompagnato dal sindaco di ... Leggi su ilfattoquotidiano

