Uomini e Donne, Ida Platano conferma la rottura con Riccardo Guarnieri (Di venerdì 10 luglio 2020) Prima del lockdown Ida Platano e Riccardo Guarnieri avevano lasciato lo studio di Uomini e Donne insieme, mano per la mano, annunciando ai tanti followers d’aver superato i loro problemi di coppia. Il cavaliere pentito d’averla persa era tornato alla corte di Maria de Filippi per riconquistarla, un’intenzione che ha inizialmente avuto i suoi frutti visto che la dama ha risposto di si alla sua proposta di matrimonio. Durante la quarantena imposta dai vertici governativi per fronteggiare l‘emergenza Coronavirus la coppia ha condiviso alcuni scatti insieme, i due hanno infatti scelto di passare la clausura forzata nella stessa casa facendo le prove per una imminente convivenza. Qualcosa però sembra non essere andato come da programma, da qualche settimana ... Leggi su quotidianpost

