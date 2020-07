Un calcio… al Covid in Tv. Ripartito lo sport, salgono gli ascolti. Boccata d’ossigeno per Rai e Mediaset (Di venerdì 10 luglio 2020) Il ritorno dello sport, in particolare del calcio, in televisione, ancorché fuori stagione, è un fatto positivo e la battaglia della Lega Calcio e della Figc per riaprire alle partite negli stadi è stata sacrosanta. Certo, ci sono dietro notevoli interessi economici, chi può negarlo, così come consumati giochi politici, ma per le competizioni sportive, specie del nostro “pallone”, è naturale che ciò avvenga ed è sempre stato così. Lo sport porta consensi e quindi la politica li cavalca, come è naturale che sia. È stato molto criticato anche lo stesso Vincenzo Spadafora, ministro per lo sport, il quale invece è riuscito a garantire una ripartenza agonistica fino a questo momento esemplare e senza incidenti. Mediaticamente ... Leggi su lanotiziagiornale

GiacomoGiusti : @nottruv @CucchiRiccardo Ma quello che contano sono i risultati. E paradossalmente in questa fase stiamo assistendo… - Ticinonline : La Super League trema: «Sapevamo che c'era un rischio...» - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL TEMPO - Napoli-Roma, mancato rispetto delle norme anti covid: deferimento in arrivo per Fienga e Manara https://t.co… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: IL TEMPO - Napoli-Roma, mancato rispetto delle norme anti covid: deferimento in arrivo per Fienga e Manara https://t.c… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL TEMPO - Napoli-Roma, mancato rispetto delle norme anti covid: deferimento in arrivo per Fienga e Manara https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : calcio… Covid Coronavirus: zero contagi in province Lecco e Mantova, a Milano +43 Affaritaliani.it