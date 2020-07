Tg Lazio, edizione del 10 luglio 2020 (Di venerdì 10 luglio 2020) Sono 23 i casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio, di questi 11 sono di importazione, 8 con link di ritorno dal Bangladesh, uno dal Nicaragua, e due di ritorno da Milano. Intanto sono oltre 2.500 i tamponi per la comunita’ del bengalese effettuati. “Solo nella giornata di ieri- ha spiegato l’assesore alla Sanità, Alessio D’Amato- ne abbiamo effettuati oltre mille. Si tratta di un lavoro impegnativo. Un elemento importante e’ stata anche la grande collaborazione delle autorita’ religiose che ci hanno aiutato a convincere i loro connazionali a sottoporsi ai test”. Prosegue l’indagine sui movimenti del 53enne bengalese positivo al Covid fermato alla stazione Termini: l’uomo, ora ricoverato all’Umberto I è stato denunciato per non aver rispettato la quarantena.SANITA’, ZINGARETTI INAUGURA NUOVO REPARTO EMATOLOGIA SANT’EUGENIO Leggi su dire

ansa_lazio : Ippica: il Derby di galoppo pronto a infiammare le Capanelle: Grande appuntamento domenica a Roma con la 137/a ediz… - Agenzia_Dire : Tg Lazio, edizione del 9 luglio 2020 - AnsaRomaLazio : Ippica: il Derby di galoppo pronto a infiammare le Capanelle. Grande appuntamento domenica a Roma con la 137/a ediz… - ansa_lazio : E'ufficiale, Ryder Cup di Roma slitta al 2023: Effetti rinvio da '20 a '21 dell'edizione americana causa Covid - salernocitta : Sirena d’Oro. Umbria e Lazio vincono l’edizione 2020 del premio dedicato agli oli extravergine di oliva Dop, Igp e… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio edizione Tg Lazio, edizione del 10 luglio 2020 - DIRE.it Dire “Obiettivo Terra” 2020, XI edizione. Cerimonia di premiazione in diretta streaming phygital: mercoledì 15 luglio, ore 10:00

Ore 10:00. Interventi introduttivi: Claudio Cerreti (Presidente Società Geografica Italiana), Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Giancarlo Morandi (Presidente Cobat). Ore 10:30.

Probabili formazioni Lazio Sassuolo: le ultimissime

Domani pomeriggio alle ore 17.15 Lazio Sassuolo si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma per la 32.a giornata di campionato, match molto importante soprattutto per i biancocelesti che oltre a rincor ...

Ore 10:00. Interventi introduttivi: Claudio Cerreti (Presidente Società Geografica Italiana), Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde), Giancarlo Morandi (Presidente Cobat). Ore 10:30.Domani pomeriggio alle ore 17.15 Lazio Sassuolo si sfideranno allo stadio Olimpico di Roma per la 32.a giornata di campionato, match molto importante soprattutto per i biancocelesti che oltre a rincor ...