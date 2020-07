‘Temptation Island’, vi ricordate di Luca Muccichini, l’ex di Selvaggia Roma per il quale lei mollò Francesco Chiofalo? Arriva una svolta (super trash) che vi lascerà a bocca aperta! (Di venerdì 10 luglio 2020) Luca Muccichini è un personal trainer ed è noto al grande pubblico per essere stato in passato il fidanzato di Selvaggia Roma, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex protagonista di Temptation Island in cui ha partecipato insieme a Francesco Chiofalo,con cui intratteneva una relazione da circa sei anni. Luca è stato il motivo per cui Selvaggia ha lasciato definitivamente Francesco, anche se però poi la loro storia non è finita nel migliore dei modi. Muccichini inoltre è stato spesso ospite di Barbara D’Urso per aggiungere dei dettagli su uno dei momenti più discussi del Prati Gate, ovvero il selfie di Eliana Michelazzo – amica della ... Leggi su isaechia

