Sky: “È il momento migliore per il Napoli per affrontare il Barcellona” (Di venerdì 10 luglio 2020) In studio a Sky si commentano i sorteggi di Champions, in particolare si parla del vantaggio del Napoli di giocare a porte chiuse Costacurta commenta: «Non credo ci sia solo quello, credo che se uno potesse scegliere un momento per incontrare il Barcellona sceglierebbe questo il momento migliore per le crisi della squadra. Poi è chiaro che il Camp Nou senza pubblico può influire. Il Napoli ha una grande occasione e non deve mollare la Champions» L'articolo Sky: “È il momento migliore per il Napoli per affrontare il Barcellona” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

Irina Lungu, Fabio Capitanucci e Jongmin Park, ex allievi dell'Accademia oggi in carriera internazionale, dividono il palco con i giovani più promettenti che muovono i primi passi nella professione in ...

Seconda gara del 2020, la Formula 1 resta in Austria. Sul circuito di Spielberg, appuntamento in pista dal 10 al 13 luglio. Venerdì le libere e sabato sarà il momento della alla pole a partire dalle 1 ...

