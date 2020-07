Setien: "Arthur può servire ancora al Barcellona" (Di venerdì 10 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 10 LUG - "Non mi aspettavo nulla dal sorteggio Champions, perché per noi è importante concentrarci sulla partita contro il Napoli. Giocare in casa è importante per noi e penso sia giusto. Leggi su corrieredellosport

CORNERNEWS24 : #Calcio - Setien: 'Arthur può servire ancora al Barcellona' 'Sorteggio Champions? Ci concentriamo solo su sfida al Napoli' - StoriaAmore79 : 'Da quando ha firmato con la Juve è tutto diverso!' parole shock dell'allenatore, sentite cos'ha detto! LE PAROLE??… - BrunoGiovanni6 : RT @ilbianconerocom: Barcellona: Arthur ancora fuori, Setien parla di tonsillite. In Spagna non gli credono: 'Non lo fa giocare' https://t.… - ilbianconerocom : Barcellona: Arthur ancora fuori, Setien parla di tonsillite. In Spagna non gli credono: 'Non lo fa giocare'… - junews24com : Quique Setien: «Ecco perché non ho convocato Arthur» - -