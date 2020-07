Scontro a Io e Te tra Pierluigi Diaco e Katia Ricciarelli: “Vuoi menarmi…?” (Di venerdì 10 luglio 2020) Katia Ricciarelli vuole menare Pierluigi Diaco Continua la programmazione di Io e Te, il rotocalco pomeridiano di Rai Uno guidato da Pierluigi Diaco e con la partecipazione di Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. Nella puntata di mercoledì 8 luglio in studio si parlava di Tina Cipollari, la storica opinionista di Uomini e Donne. La nota soprano ha avuto modo di conoscerla in un’edizione di Selfie, le cose cambiano condotto da Simona Ventura. In quell’occasione le due donne hanno avuto diversi contrasti. Parlando della vamp frusinate, il padrone di casa ha paragonato la Ricciarelli a quest’ultima. Un accostamento che non è piaciuto all’ex moglie di Pippo Baudo che ha sbottato così: ... Leggi su kontrokultura

Marcozanni86 : L'Europa non esiste: decenni di integrazione e centralizzazione forzata hanno portato a fratture insanabili tra gli… - NicolaPorro : Le testimonianze choc contro il #magistrato che condannò #Berlusconi e lo scontro tra @alesallusti e Stefano Cappel… - NicolaPorro : #MatteoSalvini si reca a #Mondragone e viene contestato dai centri sociali. La lite a #QuartaRepubblica tra… - cassinonotizie : Sulla sanità è scontro in consiglio comunale. Si arriva quasi alle mani tra maggioranza e opposizione. A far scoppi… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Bordolano, scontro tra auto e scooter: muore una 14enne, grave cugino -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro tra Ambiente, scontro a distanza tra il ministro Costa e Bonavitacola

Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, parla a Repubblica e lancia accuse alla giunta regionale della Campania. A stretto giro di posta arriva la ...

Chef Rubio risponde per le rime a Sgarbi: “Manco oggi hai sc***to eh?”. Lo scontro social

Vittorio Sgarbi critica la scelta di un ragazzo italiano di convertirsi all’islamismo e su Twitter esplode la polemica con Chef Rubio. Un vero e proprio dibattito si è scatenato, nelle scorse ore, su ...

Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, parla a Repubblica e lancia accuse alla giunta regionale della Campania. A stretto giro di posta arriva la ...Vittorio Sgarbi critica la scelta di un ragazzo italiano di convertirsi all’islamismo e su Twitter esplode la polemica con Chef Rubio. Un vero e proprio dibattito si è scatenato, nelle scorse ore, su ...