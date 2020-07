Omesso pagamento IMU 16 giugno: ecco come rimediare ed entro quando (Di venerdì 10 luglio 2020) Può capitare, soprattutto in questo momento particolare del nostro Paese in cui moltissime famiglie si sono ritrovate a vivere con gli aiuti del governo e con gli ammortizzatori sociali, di non aver potuto pagare l’acconto dell’IMU entro il 16 giugno. Ma niente paura, tempo per rimediare ce n’è ancora anche se bisognerà aggiungere delle piccole sanzioni. Omesso pagamento IMU e ravvedimento operoso La possibilità di applicare il ravvedimento operoso per il pagamento di tasse e tributi in ritardo, è stata estesa anche ai tributi locali. Il ravvedimento operoso permette di versare gli omessi pagamenti, entro 2 anni dalla scadenza applicando interessi e sanzioni minori. Attenzione però, le sanzioni ridotte si ... Leggi su notizieora

La Consulta, fornendone una interpretazione conforme alla Costituzione, salva l'art. 709-ter, secondo comma, numero 4) c.p.c..

