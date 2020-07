Naya Rivera e suo figlio nel video della security, prima della scomparsa (Di venerdì 10 luglio 2020) Le ultime immagini di Naya Rivera nel video della security: l'attrice di Glee e suo figlio affittano la barca per un giro sul lago; le ricerche continuano, ma le speranze di trovare il corpo sono poche. Naya Rivera e suo figlio si allontanano sulla barca nel video della security che è stato rilasciato dallo sceriffo della contea di Ventura: sono le ultime immagini dell'attrice di Glee, scomparsa ormai due giorni fa durante un giro sul lago Piru, in California. Nel video che potete vedere qui sopra, si vede Naya Rivera percorrere il pontile ... Leggi su movieplayer

LucasRanngel : Que triste esse caso da Naya Rivera :( - Marika_Gambino : RT @Daninseries: Mi sveglio e scopro che Naya Rivera è scomparsa, e che le autorità la credono morta annegata. Sono sconvolto, altro che ma… - martina_signore : RT @AuroraDangelo7: Una delle notizie che mai avrei voluto leggere.. NAYA RIVERA È STATA DICHIARATA MORTA DALLA POLIZIA AMERICANA?? HO IL… - ket4ma : Leggendo i post su Naya Rivera ho scoperto che sapete fare i poliziotti/sommozzatori meglio voi di chi fa questo mestiere da anni - Serayse00 : RT @Deltacetum: I sommozzatori che stanno cercando il corpo di Naya Rivera hanno detto che la visibilità sott'acqua è di non più di 1.5-2mt… -

Ultime Notizie dalla rete : Naya Rivera

Crescono gli interrogativi dopo oltre un giorno di ricerche per la scomparsa di Naya Rivera. E in Rete è disponibile un video che ne ripercorre gli attimi prima della sparizione. L'ufficio dello sceri ...Si continua a cercare il corpo di Naya Rivera, l’attrice di Glee che secondo le autorità è molto probabilmente già morta: Naya è scomparsa ieri, giovedì 9 luglio, durante una gita sul lago Piru in Cal ...