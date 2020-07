Montecalvo Irpino, in fiamme rotoballe di fieno: indagini in corso (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMontecalvo Irpino (AV) – Incendio di rotoballe di fieno. Sono in corso indagini per stabilire la natura dell’incendio, divampato questa notte in Contrada Malvizza, che ha interessato circa 600 rotoballe di fieno custodite all’interno di un capannone. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino e i Vigili del Fuoco. Non si registrano feriti. L'articolo Montecalvo Irpino, in fiamme rotoballe di fieno: indagini in corso proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

