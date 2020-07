Milan, ascolta Ibrahimovic: “non prometto di esserci, ma se resto vinciamo il prossimo scudetto” (Di venerdì 10 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic ha ancora una voglia matta di vincere. Il gigante di Malmoe non si accontenta di giocare per ‘divertirsi’, nonostante la sua straordinara carriera, ma punta a competere ai massimi livelli per aggiungere nuovi trofei alla propria bacheca. Intervistato da Sky Sport, Ibrahimovic ha glissato sul possibile arrivo di Rangnick, commentado il suo futuro in rossonero e alzando l’asticella degli (eventuali) obiettivi in caso di permanenza: “Rangnick non lo conosco e non lo so se arriverà o meno. L’informazione a noi non è arrivata, forse ai giornali sì. Non so se sia ufficiale o meno. Se ero qua dal primo giorno, sicuro vincevamo lo Scudetto. Se sarò qua l’anno prossimo dal primo giorno, sicuro vinceremo. Promessa ai tifosi del Milan? No, non ... Leggi su sportfair

denistoda : @_DanyOrchidea @la_rossonera PROSSIMO ANNO DANIELA OK? ASCOLTA ME PROSSIMO ANNO GIUGNO AGOSTO 2021 OK? IO SONO SEMP… - teo_acm : RT @FraNasato: Secondo @marca il Real Madrid ascolta offerte per #Jovic: se all'inizio l'idea era di un prestito per far trovare minuti al… - EM1998_ : RT @FraNasato: Secondo @marca il Real Madrid ascolta offerte per #Jovic: se all'inizio l'idea era di un prestito per far trovare minuti al… - TeofiloSteven : RT @FraNasato: Secondo @marca il Real Madrid ascolta offerte per #Jovic: se all'inizio l'idea era di un prestito per far trovare minuti al… - FraNasato : Secondo @marca il Real Madrid ascolta offerte per #Jovic: se all'inizio l'idea era di un prestito per far trovare m… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan ascolta Milan, ascolta Ibrahimovic: “non prometto di esserci, ma se resto vinciamo il prossimo scudetto” SportFair Milan, Rangnick divide. "Meglio una scelta netta". "A Pioli e Maldini serviva più tempo"

Andrea Di Caro e Nino Minoliti sulla svolta rossonera. Ascolta il nostro podcast sul prossimo allenatore del Milan, Ralf Rangnick La svolta tecnica del Milan e le sue conseguenze, dal futuro di Paolo ...

IL COMMENTO - Marin: “Cosimo Sibilia va ascoltato, va fatta una riforma dello sport”

L'onorevole Marco Marin (Forza Italia) è intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’, su Radio Punto Nuovo: “Lo sport non ha colore politico. Ieri ho parlato con il presidente della LND e mi ha ricordato c ...

Andrea Di Caro e Nino Minoliti sulla svolta rossonera. Ascolta il nostro podcast sul prossimo allenatore del Milan, Ralf Rangnick La svolta tecnica del Milan e le sue conseguenze, dal futuro di Paolo ...L'onorevole Marco Marin (Forza Italia) è intervenuto a ‘Punto Nuovo Sport Show’, su Radio Punto Nuovo: “Lo sport non ha colore politico. Ieri ho parlato con il presidente della LND e mi ha ricordato c ...