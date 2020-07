L’idillio e poi il baratro. Ida Platano rompe finalmente il silenzio: perché è finita con Riccardo Guarnieri (Di venerdì 10 luglio 2020) Torniamo a parlare di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la coppia di Uomini e Donne sta vivendo un momento di crisi e a rompere il silenzio è stata proprio la dama di Brescia. Sulle pagine di Uomini e Donne Magazine Ida Platano ha raccontato cosa è successo con Riccardo Guarnieri in questi mesi. La coppia ha trascorso la quarantena insieme, ma dopo le prime settimane di idillio i problemi sono tornati a bussare con prepotenza. A dirlo a tutti è proprio lei: “Sono iniziate a tornare le discussioni di un tempo, legate come sempre principalmente al fatto che Riccardo non mi dà quelle sicurezze di cui io ho bisogno”. Ida Platano ha raccontato che dopo che Riccardo ... Leggi su caffeinamagazine

