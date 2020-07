La triste fine di Yoko Ono, malata, sulla sedia a rotelle e assistita da una badante: «Ma è lucida» (Di venerdì 10 luglio 2020) Le hanno attribuito la responsabilità di aver fatto sciogliere i Beatles. Milioni di fan dei Fab Four l’hanno odiata, dipinta come una strega. Oggi, però Yoko Ono, a 87 anni, è una povera anziana malata, ridotta sulla sedia a rotelle, assistita da una badante o dal figlio Sean. Che rifiuta di uscire dal suo lussuoso appartamento nel Dakota Building, Upper East Side. Proprio quello di fronte al quale 40 anni fa fu ucciso John Lennon, suo marito. E intanto vende pezzo a pezzo il suo patrimonio immobiliare, come se sentisse vicina la fine. Lo racconta, al New York Post, un amico di famiglia, Elliot Mintz. Oggi il Corriere riprende la storia. Mintz dice che Yoko Ono, come tutte le persone di una certa età, ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : triste fine VIDEO | Dalla Domenica italiana alle macerie quotidiane: la triste fine del Moro PalermoToday La triste e dolce storia di Stella, il cane di 15 anni salvato dall’eutanasia all’ultimo minuto

L’anziana proprietaria voleva porre fine alla vita del cane per non farlo soffrire in canile ma il veterinario non ce l’ha fatta e l’ha risparmiato. Ora si cerca un’adozione davvero del cuore «Abbiamo ...

Thandie Newton: "Lavorare con Eddie Murphy è stato davvero triste"

Thandie Newton ricorda l'esperienza a fianco di Eddie Murphy in Norbit come triste e negativa perché l'attore non era quasi mai sul set, rimpiazzato da controfigure incredibilmente somiglianti. Thandi ...

