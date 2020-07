Inter, Bargiggia: “Fallimento totale. 12 milioni all’anno a Conte per giocare come all’oratorio” (Di venerdì 10 luglio 2020) Non sono mancate le critiche all’Inter e, in particolare, al tecnico Antonio Conte dopo il deludente pareggio per 2-2 conquistato dai nerazzurri sul campo dell’Hellas Verona nel match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2019/2020. Non si è risparmiato neppure il giornalista di Sport Mediaset Paolo Bargiggia, che in un tweet ha espresso il suo pensiero senza peli sulla lingua. Di seguito il post di Bargiggia: “La filosofia di gioco di Conte è: “palla lunga su Lukaku e poi vediamo che succede…”. Un po’ come all’oratorio quando avevo 10 anni. Solo che li non ci allenava uno da 12 mln di euro l’anno. #fallimentototale“. La filosofia di gioco di Conte è: "palla ... Leggi su sportface

Paolo_Bargiggia : La filosofia di gioco di Conte è: 'palla lunga su @RomeluLukaku9 e poi vediamo che succede...'. Un po' come all'ora… - sportface2016 : Inter, #Bargiggia: “Fallimento totale. 12 milioni all’anno a #Conte per giocare come all’oratorio” - polentaviolent1 : @Paolo_Bargiggia @RomeluLukaku9 @HellasVeronaFC @Inter Mannaggia quanto è vero... - simfin76 : @Paolo_Bargiggia @RomeluLukaku9 @HellasVeronaFC @Inter Se nel gioco di conto non subentra anche la componente agoni… - danilevicius21 : @Tommyprogressiv @Paolo_Bargiggia @RomeluLukaku9 @HellasVeronaFC @Inter Il giocare ogni 3 giorni comporta questo. A… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Bargiggia Inter, Bargiggia: "Fallimento totale. 12 milioni all'anno a Conte per giocare come all'oratorio" Sportface.it Inter, Bargiggia: “Fallimento totale. 12 milioni all’anno a Conte per giocare come all’oratorio”

Non sono mancate le critiche all’Inter e, in particolare, al tecnico Antonio Conte dopo il deludente pareggio per 2-2 conquistato dai nerazzurri sul campo dell’Hellas Verona nel match valido per la tr ...

Calciomercato pazza Inter: idea di assalto ad un big

Sport - Il giornalista sportivo Mediaset , Paolo Bargiggia è convinto che l'Inter punti a Leo Messi , sogno proibito di qualunque squadra europea. Giovedì scorso un agente dei neroazzurri - ha twittat ...

Non sono mancate le critiche all’Inter e, in particolare, al tecnico Antonio Conte dopo il deludente pareggio per 2-2 conquistato dai nerazzurri sul campo dell’Hellas Verona nel match valido per la tr ...Sport - Il giornalista sportivo Mediaset , Paolo Bargiggia è convinto che l'Inter punti a Leo Messi , sogno proibito di qualunque squadra europea. Giovedì scorso un agente dei neroazzurri - ha twittat ...