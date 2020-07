Indonesia: un pensionato francese rischia la pena di morte per lo stupro di centinaia di minori (Di venerdì 10 luglio 2020) In Indonesia, le autorità hanno annunciato il 9 luglio che un pensionato francese accusato di aver molestato, stuprato e picchiato più di 300 bambini, rischia la pena di morte. La polizia di Giacarta ha dichiarato di aver arrestato il 65enne, identificato come Francois Camille Abello, lo scorso mese in un hotel della capitale, dove hanno trovato due ragazze minorenni nella sua stanza. Se dichiarato colpevole delle molteplici accuse,tra cui quella di aver filmato molti degli attacchi ai minori, Abello rischia l’ergastolo o l’esecuzione in base alle severe legge per la protezione dei bambini del Paese sudest asiatico. La polizia ha sequestrato diversi video sul portatile di abello che lo ritraggono in attività ... Leggi su giornalettismo

