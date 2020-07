Il mistero Beppe Grillo: il distruttore diventato stabilizzatore del sistema (Di venerdì 10 luglio 2020) Il simbolo dell'era del V-day oggi è l'elemento chiave per la tenuta di governo, maggioranza e 5 Stelle. Mentre va avanti nel silenzio la delicata indagine giudiziaria che riguarda suo figlio. Inchiesta sul leader da cui dipende la politica italiana Leggi su espresso.repubblica

Franc6612Sniper : @beppe_grillo Ma il Beppe che conoscevam che fine ha fatto....? ..Mistero! -

Le vite nuove cominciano un giorno preciso: quando meno te l’aspetti. Quella di Beppe Grillo è iniziata nei giorni in cui compiva 71 anni, 12 mesi fa, occasione per la quale Luigi Di Maio vergò su Fac ...Quando Beppe Sala parla di doversi rasserenare andando in bicicletta, per decidere che cosa fare del suo futuro che poi è anche il futuro di Milano, parla sul serio. Non è solo una posa. L'aveva fatto ...