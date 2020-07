Gasperini: “La Juve è fra le favorite per la Champions, sarà un bel test per noi” (Di venerdì 10 luglio 2020) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro la Juventus, Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha dichiarato: “Abbiamo già assaporato il clima della competizione europea, sicuramente sarà una grande emozione anche se in questo momento dobbiamo pensare al campionato. Per quello che sarà la Champions avremo tempo. PSG? Loro hanno altri tipi di problemi, ma sapranno presentarsi al meglio al momento della partita. Non pensiamo di avere degli sconti sotto questo aspetto, incontreremo una società che punta moltissimo alla competizione. Ci aspettiamo una squadra forte e preparata. La squadra domani ha una partita non da poco, per noi sarà fondamentale in previsione Champions anche per capire la nostra consistenza e il nostro approccio, la ... Leggi su alfredopedulla

