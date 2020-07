Ferie non godute: quando devono essere pagate e con la Cig cosa succede? (Di venerdì 10 luglio 2020) Sulle Ferie non godute sono intervenuti sia L’Inps con il messaggio numero 18850/2006 sia il Ministero del Lavoro con la nota numero 19/2011, che prevedono il differimento delle Ferie non godute per un periodo pari a quello intervenuto per la sospensione dal lavoro in seguito all’intervento degli ammortizzatori sociali. Ferie non godute: quando devono essere fruite Il D.Lgs. numero 66/2013 prevede che le Ferie devono essere fruite nel modo seguente: due settimane almeno, nel corso dell’anno di maturazione, in maniera continuativa su specifica richiesta del lavoratore, fatto salvo diverse disposizione nel CCNL di categoria; ulteriore due settimane, anche ... Leggi su notizieora

