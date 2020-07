Elicottero precipita nel fiume: in corso le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco (Di venerdì 10 luglio 2020) Un Elicottero è precipitato questo pomeriggio nella zona di Nazzano Romano. Sono in corso le operazioni di recupero dei Vigili del Fuoco: molto probabilmente il velivolo è caduto nel fiume Tevere nella zona di Farfa, nei pressi del ristorante Piccolo Paradiso. Fanpage.it ha contattato il titolare del ristorante, che ha dichiarato di non aver visto e sentito nulla nei pressi del locale. "Siamo qui da stamattina, non abbiamo visto nessun Elicottero cadere – ha dichiarato – Sono venuti i pompieri, gli abbiamo dato il cannocchiale, ma da qui non si vede nulla. Non ci sono nemmeno chiazze nell'acqua". Al momento il velivolo non è stato ancora trovato dai soccorritori. Sul posto, oltre ai Vigili del ... Leggi su howtodofor

fanpage : Un elicottero è precipitato questo pomeriggio nella zona di Nazzano Romano. Le operazioni di ricerca sono tuttora i… - ilfaroonline : Elicottero precipita nel Tevere, in corso le ricerche - Today_it : Un elicottero è precipitato nel Tevere - mummy53690440 : Elicottero precipita nel Tevere. Ancora in corso le ricerche - CasilinaNews : +++ #Elicottero #precipita nel fiume #Tevere +++ -