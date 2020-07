Dove si fa "spalmare" Manila, occhio: Lorenzo Amoruso impazzisce: raptus e caos a Temptation, minuti di follia (Di venerdì 10 luglio 2020) La coppia che nella prima puntata non aveva ricevuto alcun video dell'altro, ora viene messa a dura prova. Siamo a Temptation Island, programma di Filippo Bisciglia in onda su Canale 5. Durante il falò il “saggio” Lorenzo Amoruso, l'ex calciatore, come viene chiamato dai compagni di avventura, vede un video della sua compagna Manila Nazzaro si fa mettere la crema solare “fino all'osso sacro” (per usare le sue parole). Manila poi si confida con le altre fidanzate evidenziando le problematiche della coppia per quanto riguarda una futura convivenza: “Non posso dipendere da un uomo e trasferirmi lasciando Roma e il mio lavoro”. Lorenzo, chiaramente infastidito ed alterato, chiude il video: “Mi basta questo, io non lascerò mai ... Leggi su liberoquotidiano

