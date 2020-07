DayDreamer raddoppia e ci regala un altro scontro tra Can e Sanem: anticipazioni dal 13 al 17 luglio (Di venerdì 10 luglio 2020) DayDreamer raddoppia ma non nel senso che tutti noi ci aspettavamo ovvero con una doppia puntata su Canale5 bensì con l'arrivo delle repliche delle prime puntate su La5. A partire dal 13 luglio Can e Sanem sbarcheranno sulla rete tutta al femminile di casa Mediaset per regalare ai fan il loro primo incontro, il famoso bacio che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino a quando non abbiamo capito che i due ci avrebbero fatto sognare. Gli ascolti della serie turca con Can Yaman parlano chiaro visto che giorno dopo giorno si è arrivati ben al di sopra della soglia del 21%, e allora perché non tentare la stessa strada anche su La5.A partire dal 13 luglio l'appuntamento con DayDreamer sarà su La5 la mattina alle 10.10 e poi il pomeriggio su ... Leggi su optimagazine

