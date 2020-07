Crediti fittizi e compensazioni indebite a Catania, 24 arresti e 11 società sequestrate (Di venerdì 10 luglio 2020) PALERMO – Associazione a delinquere finalizzata alla commissione continuata di reati tributari e indebite compensazioni, aggravate dalla partecipazione di professionisti. Queste le accuse rivolte dalla procura e dalla guardia di finanza di Catania a 24 indagati che sono stati arrestati e ad altri sei che sono stati raggiunti dalla misura del divieto di esercitare l’attivita’ imprenditoriale per un anno. Dei 24 arrestati, tre sono finiti in carcere e 21 ai domiciliari. I finanziari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Catania, inoltre, stanno eseguendo un sequestro preventivo di 11 societa’ commerciali: si tratta di aziende che sarebbero state utilizzate dagli indagati “unicamente” per commettere i reati tributari. In corso anche il sequestro preventivo, per equivalente, di 9,5 milioni di euro. In azione anche i comandi provinciali di Milano, Roma, Viterbo e Latina delle fiamme gialle. L’indagine ha preso il via nel febbraio del 2019 e si e’ conclusa nell’aprile di quest’anno: le fiamme gialle hanno tracciato la commercializzazione di oltre 25 milioni di euro di crediti fittizi, di cui oltre 9,5 milioni “utilizzati – dicono gli investigatori – per indebite compensazioni”. Leggi su dire

