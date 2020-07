Calciomercato Sampdoria – Colley torna ad essere una plusvalenza (Di venerdì 10 luglio 2020) Con la sconfitta contro l’Atalanta, si può dire che la Sampdoria può essere almeno contenta per il giocatore Colley, avendo fatto un’ottima prestazione di gioco. Sicuramente il difensore Colley, può diventare un gioiello molto prezioso del mercato della Sampdoria. Non che vada subito ceduto, ma se dovesse avere un ritmo di gioco convincente, potrebbero aumentare delle offerte interessanti per lui. Calciomercato Sampdoria – Colley torna ad essere una plusvalenza Giornal.it. Leggi su giornal

sportli26181512 : Sampdoria, in panchina con l’Udinese andrà il… cognato di Ranieri: Il rosso sventolato dall’arbitro Giua a Claudio… - sportli26181512 : Sampdoria, la lite con Gasperini costa a Ranieri la terza espulsione in carriera: La partita di Bergamo ha restitui… - sportli26181512 : Sampdoria, altro rifiuto di Panconi per il ruolo di AD. Conferma anche per il collegio sindacale: Quella odierna co… - Cucciolina96251 : RT @calciomercatoit: ??? #SerieA, #Sampdoria e #Genoa ci provano: derby a porte aperte - calciomercatoit : ??? #SerieA, #Sampdoria e #Genoa ci provano: derby a porte aperte -