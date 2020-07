Cairo: “Con l’Inter sarà importante giocare una grande gara, non dobbiamo pensare al Genoa” (Di venerdì 10 luglio 2020) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Urbano Cairo, presidente del Torino, ha così commentato la vittoria contro il Brescia: “E’ stato fatto un bel passo avanti anche se dobbiamo mantenere i piedi per terra e lavorare. Già contro l’Inter sarà importante giocare una grande gara ed essere protagonisti di una bella prestazione. dobbiamo mantenere compattezza e voglia. Con i nerazzurri sarà importantissimo e non è il caso di pensare al Genoa. Possiamo e dobbiamo fare bene”. Foto: profilo Twitter ufficiale Torino FC L'articolo Cairo: “Con l’Inter sarà importante giocare una ... Leggi su alfredopedulla

