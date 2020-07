Atalanta, Percassi: “Con il Psg sarà una partita memorabile” (Di venerdì 10 luglio 2020) “Per l’Atalanta e soprattutto la città di Bergamo è un sogno essere fra le otto protagoniste. Affronteremo un’avversaria fortissima ma siamo ai quarti e non potrebbe essere diversamente”. Così Antonio Percassi, presidente della Dea, commenta l’accoppiamento col Psg nei quarti di Champions. “L’Atalanta se la giocherà con umiltà e determinazione le sue chance, è come andare a scuola e imparare. Siamo onorati di questo e sarà una partita memorabile per la storia di questo club”. Leggi su sportface

