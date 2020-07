UFC 251 – Kamaru Usman vs Jorge Masvidal: l’evento imperdibile su DAZN (Di giovedì 9 luglio 2020) Un ritorno più unico che raro quello della UFC che riparte sull’isola di Yas, ad Abu Dhabi, dall’11 al 26 luglio 2020. Un’idea messa in piedi dal Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) per garantire lo svolgimento della competizione in totale sicurezza e nel rispetto delle norme sanitarie. Un luogo di vacanza si trasforma dunque in un ottagono di arti marziali miste che vedrà sfidarsi fighter internazionali di altissimo livello. DAZN trasmetterà la competizione a partire da questo weekend. Il primo appuntamento della Fight Island™, live nella notte fra sabato 11 e domenica 12 luglio dalle 4:00, vedrà combattere “The nigerian nightmare” Kamaru Usman e Jorge Masvidal nel ... Leggi su sportfair

