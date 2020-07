Tim esclude Huawei dalla gara per l’appalto 5G (Di giovedì 9 luglio 2020) L'elenco dei fornitori che parteciperanno alla gara comprende Cisco, Ericsson, Nokia, Mavenir e Affirmed Networks, una società recentemente acquisita da Microsoft Leggi su ilsole24ore

Corriere : Tim esclude i cinesi di Huawei dalla gara per la rete 5G - Corriere : Tim esclude i cinesi di Huawei dalla gara per la rete 5G - LaStampa : Tim esclude Huawei dalla gara per il 5G in Italia e Brasile - FilippoGiov : Molto bene. Tim esclude Huawei dalla gara per l’appalto 5G @sole24ore - AnRicatti08 : RT @Lantidiplomatic: Poco fa l'esclusiva di @repubblica: e chi altri poteva averla, se non foglio della famiglia Elkann, che da mesi sta at… -