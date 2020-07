Terni, i due adolescenti uccisi dal metadone a 15 euro (Di giovedì 9 luglio 2020) E’ stata una mezza boccetta di metadone diluito con acqua, venduto per soli 15 euro, a uccidere i due ragazzini di 15 e 16 anni di Terni. Aldo Maria Romboli, il 41enne fermato a Terni per la tragica morte di Gianluca e Flavio, due adolescenti di 15 e 16 anni, ha ammesso davanti al gip … L'articolo Terni, i due adolescenti uccisi dal metadone a 15 euro è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Corriere : Parlano i genitori dei due ragazzi di Terni uccisi dal metadone - QuinziUgo : RT @TV2000it: Terni sotto shock, due adolescenti morti per una dosa di metadone @massicochi - TV2000it : Terni sotto shock, due adolescenti morti per una dosa di metadone @massicochi - TgrRai : Convalidato l'arresto del 42enne indagato per la morte nel sonno dei due adolescenti di #Terni. Il Giudice delle in… - rosati22 : Cosa si sa dei due ragazzi di Terni morti nel sonno -