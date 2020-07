Terni, confessa il pusher 41enne, ha venduto il metadone ai due adolescenti morti nel sonno (Di giovedì 9 luglio 2020) Ha confessato durante dell’udienza di convalida il pusher 41enne, ora in carcere, che era stato fermato con l’accusa di aver venduto del metadone a due adolescenti di Terni, che poi sono morti successivamente. La cronaca della vicenda I carabinieri avevano fermato l’uomo con l’accusa di essere stato lui l’artefice del decesso due due amici, di 15 e 16 anni, morti nelle loro abitazioni, nei propri letti, dopo aver assunto un mix di sostanze stupefacenti, sebbene solo dopo i risultati dei test tossicologici confermeranno la causa della scomparsa. I due giovani avevano passato la giornata al campo di calcetto, e dopo essere rincasati, avevano fatto insospettire i loro genitori che non li hanno visti uscire ... Leggi su giornal

repubblica : Morti per uno sballo da 15 euro. Confessa il pusher dei ragazzini morti nel sonno a Terni [di ANTIOCO FOIS] [aggior… - Affaritaliani : Ragazzi morti a Terni, lo spacciatore ha confessato sul metadone - Affaritaliani : Ragazzi morti a Terni, lo spacciatore confessa: 'Venduto metadone a 15 euro' - Gazzettino : Ragazzi morti a #terni, il fermato confessa: «Ho dato metadone per 15 euro» - infoitinterno : Terni. Ragazzi morti nel sonno, confessa lo spacciatore : «Ho ceduto loro del metadone» -