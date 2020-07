Sky, Mihajlovic attacca Caressa: "Il conduttore piccolino, marito di Benedetta Parodi..." (Di giovedì 9 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic va all’attacco di Fabio Caressa, ma lo fa nel programma sbagliato. L’allenatore del Bologna, durante Sky Calcio Show, se la prende con il conduttore di Sky Calcio Club che, a suo dire, domenica sera non avrebbe sottolineato i meriti dei rossoblu vittoriosi a San Siro con l’Inter.Arrivato alla postazione delle interviste già nervosissimo, a causa dell’espulsione subita e del ko interno rimediato col Sassuolo, Mihajlovic rifiuta qualsiasi domanda dando il via al personale monologo. Fino al momento clou che vede protagonista involontario proprio Caressa.Sky, Mihajlovic attacca Caressa: "Il conduttore piccolino, marito di Benedetta ... Leggi su blogo

repubblica : Bologna, Mihajlovic contro Sky e Caressa: 'Quel piccolino marito della Parodi non ha parlato di noi, sembrava Inter… - SkySport : Mihajlovic chiama Zenga: intervista doppia tutta da ridere Siparietto tra due vecchi amici al termine di Bologna-Ca… - abdo_massa : RT @marifcinter: Mihajlovic a Sky: “Domenica abbiamo battuto l’Inter e ho visto la vostra trasmissione condotta da quello piccolino, quello… - AltaSempre : Roba da matti, GDM che dalla loro realtà parallela parlano di Sky come se fosse asservita all’Inter. ??????? Senza ve… - FrancescoRe200 : RT @marifcinter: Mihajlovic a Sky: “Domenica abbiamo battuto l’Inter e ho visto la vostra trasmissione condotta da quello piccolino, quello… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Mihajlovic

“Domenica al club avete parlato mezz’ora solo dell’Inter e neanche un secondo di noi, è una vergogna. Dovete vergognarvi“. Clima incandescente a Sky Sport dopo che Sinisa Mihajlovic ha lanciato pesant ...“Dopo la vittoria contro l’Inter, con un uomo in meno, ho visto quella trasmissione in cui si tolgono le giacche e che viene condotta da quello basso, quello che è marito di Benedetta Parodi. E non si ...