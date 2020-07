Serie C, al via la Fase Nazionale: in campo Renate, Carpi e Monopoli (Di giovedì 9 luglio 2020) Dopo la ripresa, datata 20 giugno, i play off della Serie C sono giunti alla Fase Nazionale. In attesa delle seconde classificate Carrarese, Reggiana e Bari, oggi scenderanno in campo le terze: Renate, Carpi e Monopoli. Affronteranno rispettivamente Novara, Alessandria e Ternana. Di seguito il programma completo: Ore 20:30Juventus U23 – Padova Carpi – Alessandria Renate – Novara Potenza – Triestina Ore 20:45Monopoli – Ternana L'articolo Serie C, al via la Fase Nazionale: in campo Renate, Carpi e Monopoli proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Confrontarsi con l’esperienza della pandemia COVID-19 ci ha ancor più insegnato che il modello di gestione della Cronicità deve cambiare e la Nota 97 è un buon punto di partenza per un ulteriore coinv ...

Naya Rivera, star di Glee, scomparsa in un lago. Trovato il figlio di 4 anni: «Mamma voleva nuotare»

Naya Rivera, star della serie tv Glee, è scomparsa dopo una gita in barca sul lago Piru, in California. Rivera è famosissima per il suo ruolo di Santana Lopez nello show tv divenuto molto popolare anc ...

Confrontarsi con l'esperienza della pandemia COVID-19 ci ha ancor più insegnato che il modello di gestione della Cronicità deve cambiare e la Nota 97 è un buon punto di partenza per un ulteriore coinv ...