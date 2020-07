Sentenze pilotate, 10 anni di carcere a Savasta. L’ex pm di Trani sistemava indagini e processi in cambio di denaro e altri favori (Di giovedì 9 luglio 2020) Dieci anni di carcere e beni confiscati per 2,4 milioni di euro. E’ la condanna inflitta dal gup di Lecce, Cinzia Vergine, all’ex pm di Trani, Antonio Savasta, accusato di avere fatto parte di un’associazione a delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari, gestita insieme all’ex giudice Michele Nardi, ancora imputato con il rito ordinario insieme ad altre cinque persone. Oltre a Savasta, nel rito abbreviato, erano, invece, imputati il pm Luigi Scimè, all’epoca in servizio a Trani e oggi a Salerno (condannato 4 anni), gli avvocati Ruggiero Sfrecola e Giacomo Ragno (condannati rispettivamente a 4 anni e 4 mesi e 2 anni e 8 mesi) e l’immobiliarista di Barletta, ex socio di Tiziano ... Leggi su lanotiziagiornale

