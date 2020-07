Rapporto Ispra, il 2019 è il terzo anno più caldo in Italia dal 1961 (Di giovedì 9 luglio 2020) Secondo quanto reso noto dal Rapporto Ispra, il 2019 si conferma come terzo anno più caldo in Italia dal 1961. I dati mostrano come sia stato giugno il mese più rovente, con un aumento di +4 gradi rispetto alla media stagionale. Se le previsioni attuali sembrano scongiurare un’estate 2020 all’insegna dell’afa più insopportabile, il 2019 … L'articolo Rapporto Ispra, il 2019 è il terzo anno più caldo in Italia dal 1961 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

