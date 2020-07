Plastica, raccolte 103 tonnellate dalla Great Pacific Garbage Patch (Di giovedì 9 luglio 2020) Una missione di un mese e mezzo per asportare 103 tonnellate di rifiuti dalla più grande isola galleggiante di Plastica al mondo nel mezzo del Pacifico. Questo il primato stabilito dall'Ocean Voyages Institute quando il 23 giugno ha attraccato a Honolulu col carico di materiali plastici prelevati dal mare per destinarli allo smaltimento. Si tratta di un importante passo del progetto Kaise per la conservazione dell'ambiente marino iniziato nel 2009 dall'associazione con sede a San Francisco. Un piccolo ma importante traguardo rispetto alla mole immensa del pattume agglomerato nelle isole di Plastica degli oceani che rappresenta un segnale e un record, la «più grande pulizia dell’oceano della Storia», come l'hanno definita gli stessi organizzatori che stanno già ... Leggi su gqitalia

