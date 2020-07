Nicola Carraro a Io e Te, interviene Mara: “Meglio che fuggo” (Di giovedì 9 luglio 2020) Nicola Carraro, noto ex produttore cinematografico, ex editore e marito di Mara Venier, è stato ospite ad Io e Te. Durante il Faccia a Faccia con Pierluigi Diaco, Nicola ha raccontato la sua vita costellata di personaggi di fama internazionale, come Claudia Cardinale, Ronn Moss, Sandro Mayer e molti altri. Spesso talenti scoperti dallo stesso Carraro, che ha raccontato e lavorato in un’epoca in cui l’Italia era molto diversa da quella di oggi. Nicola Carraro ricorda Enzo Biagi Nicola Carraro, classe 1942, nipote di Angelo Rizzoli, ha iniziato la sua carriera nella casa editrice di famiglia. Dopo varie vicissitudini Carraro è divenuto assistente di Enzo Biagi, di cui parla ... Leggi su thesocialpost

Unf_Tweet : Nicola Carraro a Io e Te, è pazzo d’amore per Mara Venier (Foto)@provo2000 #ioete - Luna60Angela : #ioete Nicola Carraro della serie: Signori si nasce! - mariluchio : @RaiUno @pierluigidiaco È da lunedì che aspetto questo giorno per vedere Nicola Carraro - IsabellaBorzi : Bellissima intervista a Nicola Carraro @provo2000. Sentire raccontare un pezzo della storia del nostro Paese attrav… - infoitcultura : Mara Venier e Nicola Carraro festeggiano l’anniversario di nozze: i video della serata -