Netflix dice addio a Sabrina: i fan cadono nello sconforto (Di giovedì 9 luglio 2020) Netflix decide di cancellare Sabrina dopo la quarta stagione, trasmessa entro il 2020, disperati i fan chiedono a gran voce allo streamer di ritornare sui propri passi. E’ ufficiale, la Netflix ha deciso di cancellare Le terrificanti avventure di Sabrina dal proprio palinsesto. La serie nata dalla penna di Roberto Aguirre-Sacase, basata sui fumetti Archie Comics andrà in onda entro l’anno con la sua quarta ed ultima stagione. La notizia arriva ai fan in maniera diretta dal profilo Twitter della serie e non viene presa proprio bene. In molti si lamentano infatti della scelta di Netflix di cancellare Sabrina e di mantenere in vita altre serie come 13 o La Casa di Carta.Riguardo alla quarta stagione si sa che la congrega con a capo Sabrina dovrà ... Leggi su bloglive

