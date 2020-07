Miha non ci sta: «Mi sono rotto le pa**e, sembra che abbiamo 11 killer in campo» – VIDEO (Di giovedì 9 luglio 2020) Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Sassuolo: queste le sue parole Sinisa Mihajlovic ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Il tecnico del Bologna ha commentato l’espulsione ricevuta per proteste dall’arbitro: le sue parole. «Non voglio nessun tipo di domanda. abbiamo perso meritatamente, loro sono più forti di noi, hanno giocato meglio di noi. sono stato espulso giustamente perché ho mandato a quel paese l’arbitro perché siamo la squadra più ammonita al mondo. Sembriamo dei killer, abbiamo i ragazzini in campo, forse è più facile ammonire loro che un giocatore affermato». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

SoloMilan68 : @GarauPina @Redblack100x100 Evidentemente ci saranno altre ragione che hanno portato Miha a sbottare così, prendend… - giorgiafisichel : RT @Gimax37: Miha la tocca piano contro Sky e più precisamente Caressa. 'avete parlato mezz'ora dell Inter e neanche un accenno sulla ns vi… - alecricchii : RT @Gimax37: Miha la tocca piano contro Sky e più precisamente Caressa. 'avete parlato mezz'ora dell Inter e neanche un accenno sulla ns vi… - Chicca141002 : RT @Gimax37: Miha la tocca piano contro Sky e più precisamente Caressa. 'avete parlato mezz'ora dell Inter e neanche un accenno sulla ns vi… - isamiccoli52 : RT @Gimax37: Miha la tocca piano contro Sky e più precisamente Caressa. 'avete parlato mezz'ora dell Inter e neanche un accenno sulla ns vi… -