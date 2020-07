Mauro (FI): “Disagi da stop tratta ferroviaria Eav, l’immobilismo della Regione è intollerabile” (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Ogni giorno sento parlare il presidente De Luca di una Campania eccellente in tutto, prima in tutto, esempio da imitare in tutta Italia, poi, ogni giorno vivendo senza paraocchi il mio Sannio mi rendo conto che il racconto di De Luca è fuori dalla realtà”. È questo l’avvio della denuncia lanciata dal commissario provinciale di Forza Italia, Domenico Mauro, sulla vicenda dell’interruzione della tratta ferroviaria dell’EAV che da diversi mesi sta causando ai pendolari enormi disagi. “Penso alle difficoltà che ogni giorno centinaia di pendolari devono affrontare per spostarsi da Benevento a Napoli, un tragitto di qualche decina di km che è diventato un percorso ad ... Leggi su anteprima24

larampait : #Benevento. #Mauro: 'Gravissimi disagi da stop tratta ferroviaria #Eav, basta immobilismo' - Scisciano : Benevento, Mauro (FI):”gravissimi disagi da stop tratta ferroviaria Eav, basta immobilismo”: Benevento, 9 Luglio –… - irpiniatimes1 : Benevento, Mauro (FI): “Gravissimi disagi da stop tratta ferroviaria Eav, basta immobilismo” - granati_mauro : RT @Acidelius: Durante la carcerazione degli italiani, i lavori sulla Milano-Genova potevano essere fatti comodamente, bene, e senza la rot… -

Ultime Notizie dalla rete : Mauro “Disagi Effetto «cocooning» sulle vacanze: il turismo è «slow» e a chilometro zero Il Sole 24 ORE