L’estate a mare libero delle ong irriducibili (Di giovedì 9 luglio 2020) Dopo la pausa dovuta alla pandemia, le navi delle organizzazioni non governative nel Mediterraneo sono tornate a portare in Italia centinaia di migranti, molti dei quali positivi al Covid. Missioni umanitarie che hanno forti finanziamenti e appoggi politici nei principali Stati europei. Ocean Viking - costo 14.000 euro al giorno - e mare Jonio sono le ultime navi delle Ong ad avere imbarcato migranti partiti dalla Libia alla fine dello scorso mese per poi portarli in Italia. Sea Watch 3 ne ha scaricati 211 a Porte Empedocle il 22 giugno, compresi 29 positivi al Covid-19. Il centralino dei migranti Alarm phone e il nuovo aereo di ricognizione Seabird, che decolla da Lampedusa, fanno il resto per individuare i gommoni al posto dei centri di soccorso istituzionali. E una nuova nave, Sea Watch 4, la più attrezzata del Mediterraneo, ... Leggi su panorama

